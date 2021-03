OL - Stade Rennais (1-0) : Rudi Garcia donne les bons points et une déception

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Leader. Avant les résultats du LOSC et du PSG, l'OL a pris le trône de la Ligue 1 grâce à sa victoire face au Stade Rennais (1-0). En conférence de presse, Rudi Garcia a pesté devant la partition de ses ouailles en première période : "On devait hausser notre capacité à tenir le ballon, à jouer plus vite et juste. On a manqué de fluidité. On devait les chercher plus haut avec une aide pour Memphis Depay sur le pressing. On a gagné trop peu de duels en première période. On a été inoffensifs. Cela a été bien de mettre du sang frais. Rennes a été meilleur en première même si Lopes a été tranquille."

Dans une position inhabituel d'ailier, Islam Slimani a cristallisé les critiques du coach des Gones : "Pour Islam, c’est compliqué de jouer sur le côté. Il a été généreux, mais c’est compliqué. On voulait qu’il soit à l’intérieur du jeu, mais on n’a pas eu le ballon en première période. Ce n’est pas un problème. Il y aura encore plein de matches."

Au niveau des bons points, Garcia a salué l'apport de son banc : "Il faut féliciter les entrants. On a fait une deuxième période digne de l’OL. On met un très joli but d’Houssem. Memphis fait quelque chose d’incroyable car il avait des mètres de retard. Il donne un ballon magnifique à Houssem. Tino et Cornet ont changé le visage de l’équipe. On a été plus percutants, on a des habitudes avec ses joueurs. On fait des résultats avec tout le groupe. C’est une partie plus que satisfaisante. "