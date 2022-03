OL - Stade Rennais (2-4) : Genesio obtient la plus belle des revanches !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Vite fait, bien fait. Le Stade Rennais a indéniablement marqué les esprits sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. En effet, les hommes de Genesio se sont imposées sur le score de 4-2.

C'est Benjamin Bourigeaud qui avait ouvert le score dès la 11e minute, d'une frappe croisée après un échange entre Terrier et Laborde. Deux minutes plus tard, à la suite d'un corner, Santamaria effectuait une demi-volée qui rebondissait sur Paqueta qui prenait Lopes à contre-pied. Juste avant la pause, à la suite d'une mauvaise relance de Lopes, c'est Majer qui inscrivait le troisième but rennais.

Au retour des vestiaires, le cauchemar continuait pour les Lyonnais avec une superbe frappe de Martin Terrier (50e). Il fallait un but contre son camp de Hamari Traore (59e), sur une tête de Toko Ekambi, pour que les Lyonnais parviennent enfin à inscrire le premier but. C'est finalement Moussa Dembélé, sur pénalty et en fin de match (81e) qui rendait le score moins lourd pour les hommes de Peter Bosz.