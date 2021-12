OL, Stade Rennais : après les incidents du Paris FC, Genesio vide son sac sur les supporters

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Victime des supporters de l'OL quand il dirigeait l'équipe, Bruno Genesio n'a rien oublié ni pardonné. Interrogé sur les nouveaux incidents autour de son ancien club sur la pelouse du Paris FC, l'actuel entraîneur du Stade Rennais a rappelé comment certains l'avaient traité après le nul sur la pelouse de l'Apollon Limassol au début de la saison 2017-18.

« J'ai reçu des insultes, des menaces de mort... »

« Ce jour-là, j’ai reçu des insultes, des menaces de mort sur mon téléphone car mon numéro avait été divulgué sur Twitter. 400, 500 messages que j’ai encore avec les numéros identifiés. J’ai porté plainte, il n’y a eu aucune suite, c’est tout ce que je sais », a déploré l'intéressé.

Malgré tout, Bruno Genesio prend de la hauteur et voit un problème de violence plus général : « Peu importe que ça soit à Lyon, à Marseille, à Rennes ou ailleurs, je pense qu’il y a eu un gros laxisme, qu’il est temps que ça cesse et qu’il faut prendre enfin les décisions qui s’imposent. Malheureusement un peu tard mais mieux vaut tard que jamais ».