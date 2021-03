OL, Stade Rennais : entre Garcia et Genesio, Depay a vite fait son choix

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

On ne l'attendait pas nécessairement sur ce sujet. Surtout à deux jours du match opposant l'OL au PSG, capital dans la course au titre de champion de France. Mais Memphis Depay, interrogé sur son ancien entraîneur, Bruno Genesio, s'est offert une comparaison avec Rudi Garcia, l'actuel technicien lyonnais.

Et de toute évidence, son coeur ne balance pas entre les deux hommes. "Honnêtement, si Rudi avait été là avant, j'aurais pu faire mieux. Il m'a donné des responsabilités, de la confiance, et l'envie de me battre pour lui. Avant, cela manquait de confiance et de communication. Ce n'est pas contre Bruno (Genesio), c'est un bon entraîneur, il comprend le foot et on a vécu de bons moments, mais on n'était pas tout le temps sur la même ligne. Aujourd'hui, je suis plus important pour l'équipe, et mes statistiques sont meilleures. Mais si on avait commencé plus tôt comme ça, mes statstiques auraient été meilleures... »