OL - Stade Rennais : les Bretons frappent très fort à Lyon

Vite fait, bien fait. Le Stade Rennais est en passe de frapper fort sur la pelouse du Stade Rennais. En effet, les hommes de Genesio mènent sur le score de 3-0, avec deux buts inscrits en deux minutes.

C'est Benjamin Bourigeaud qui a ouvert le score dès la 11e minute, d'une frappe croisée après un échange entre Terrier et Laborde. Deux minutes plus tard, à la suite d'un corner, Santamaria effectuait une demi-volée qui rebondissait sur Paqueta qui prenait Lopes à contre-pied. Juste avant la pause, à la suite d'une mauvaise relance de Lopes, c'est Majer qui inscrivait le troisième but rennais.

Les Lyonnais vont devoir montrer un tout autre visage.