OL, Stade Rennais : les réussites de Pierre Sage et Julien Stéphan en un seul chiffre

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

On parle souvent, et à juste titre, du parcours exceptionnel du Stade Brestois cette saison. On évoque également la régularité du PSG qui, sauf accident majeur, va une fois encore s'adjuger le titre de champion de France.

21 et 20 points pris

Et on en oublierait presque le travail ahurissant de deux entraîneurs qui ont pour point commun d'avoir pris place sur leurs banc de touche à la fin du mois de novembre. Pour Julien Stéphan, au Stade Rennais, c'était un retour, on le sait. Pour Pierre Sage, une grande première. Mais au vu du nombre de points récoltés par les deux hommes, comme vous pouvez le lire ci-dessous, on comprend mieux pourquoi le Stade Rennais peut encore croire à la Ligue des Champions en fin de saison et pourquoi l'OL devrait tranquillement assurer son maintien.

Clubs ayant obtenu le plus de points depuis la 15ème journée en @Ligue1UberEats :



21- Stade Brestois

21- Paris Saint-Germain

21- Olympique Lyonnais

20- Stade Rennais #FCMOL #PSGSRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2024

