OL – Stade Rennais : Ménès relance Lyon dans la course à l'Europe, Riolo calme la hype

Sur son blog en vidéo, Pierre Ménès est revenu sur le succès renversant de l'OL face à Rennes (3-1) dimanche. Surpris par le raté « inexplicable » des Bretons qui étaient « dans un fauteuil » après l'ouverture du score d'Amine Gouiri, le consultant n'est pas loin de penser que l'OL peut effectivement s'immiscer dans la course au Top 5 :

« Voilà comme Lyon profite de la défaite de Rennes et de celle de Lille pour, qui sait, avoir encore un petit espoir de finir dans les places européennes. Maintenant il est évident que la régularité n'était pas le point fort des Lyonnais cette saison ».

« J'avais l'impression de regarder un match qui ne servait à rien »

Dans l'After Foot dimanche, Daniel Riolo a également évoqué cette rencontre... Mais avec beaucoup moins d'optimisme pour les Gones : « Personnellement, j'ai vu deux équipes fatiguées qui n'avaient plus la tête à ça (…) Quand tu vois Lyon qui a pris une énorme claque dans la gueule cette semaine et qui montre un petit côté revanche mais ça vaut quoi ? Redonner un espoir pour revenir à la 5e place alors que t'as été humilié à Nantes, que ça a provoqué un boycott, que ça ne règle rien des questions de gestion du duo Textor/Aulas... J'avais l'impression de regarder un match qui ne servait à rien. On est vraiment dans une période où il n'y a plus que les mathématiques qui intéressent les gens car les matchs ne sont plus très bons... »