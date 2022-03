OL, Stade Rennais - Mercato : plusieurs clubs de L1 assis sur une mine d'or

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Centre International d’Étude du Sport (CIES), a dévoilé un classement des centres de formation les plus profitables du monde, depuis 2015. Un classement avec une belle présence des clubs français.

En effet, avec 285 millions d’euros reçus, l’AS Monaco est le troisième centre de formation le plus rentable au monde (derrière le Real Madrid et le SL Benfica). Dans le Top 5 de ce classement, on retrouver un deuxième club français : l’OL avec 270 millions d’euros reçus.

Le PSG et le Stade Rennais figurent bien plus loin dans le classement en 25 et 26èmes positions.

Ce classement montre que les centres de formations français, avec 1.61 milliards d’euros engrangés, sont les deuxièmes plus rentables derrière les Anglais qui ont reçus 2.03 milliards depuis 2015.

Corrected rankings ❗️Thanks to many of you, we found several omissions in our 370th Weekly Post. We are really sorry about it 🥺 Finally, @SLBenfica 🇵🇹 leads the table with about €3⃣7⃣9⃣M from academy graduates transfers since 2015 👏 Top 50 🌐 👉 https://t.co/tghZEGeHLc pic.twitter.com/n94FHrcbL5