OL, Stade Rennes, FC Nantes : le tirage des quarts de finale de la Gambardella a livré son verdict

En demi-finales, les vainqueurs des matches 1 et 2 recevront les vainqueurs des matches 3 et 4. En cas de qualification à Pau, l'OL, tenant du titre, sera donc assuré de recevoir en ½, soit Nantes soit Monaco.

Carquefou recevra Clermont, Pau recevra l'OL, Nantes recevra Monaco, et Rennes recevra Auxerre.

Les équipes qualifiées pour les ¼ de finale de la Coupe Gambardella connaissent leur adversaire. Carquefou recevra Clermont, Pau recevra l'OL, Nantes recevra Monaco, et Rennes recevra Auxerre.

En demi-finales, les vainqueurs des matches 1 et 2 recevront les vainqueurs des matches 3 et 4.