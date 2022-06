OL : Aulas justifie l'arrivée de Textor... qui fixe des ambitions élevées !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce qu'il faut déjà retenir avant la conférence de presse :

Jean-Michel Aulas reste PDG d'OL Groupe pour encore trois ans.

John Textor a lancé une offre de rachat publique des titres boursiers (3€ par action, 265,57€ par Osrane).

La Eagle Football Holding LCC va procéder à une augmentation de capital de 86 M€ pour OL Groupe.

Ce qu'il faut retenir :

Jean-Michel Aulas

Les raisons du choix

« Le premier point qui nous a rapproché était de mettre le football au coeur de notre développement futur. Faire en sorte de retrouver de l'ambition pour toutes les équipes. Le deuxième point, c'était de faire une offre qui correspondait aux vendeurs et ça a été le cas. John va reprendre les actions de deux vendeurs, personnellement je prendrai aussi part au rachat de ces actions. Le troisième point était de souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui sera consacrée en grande partie au recrutement. Le quatrième objectif était de s'inscrire dans une relation qui a fait le succès d'OL Groupe, que je puisse rester. Depuis le début John a souhaité que je reste. Ce n'était pas une obligation absolue, mais c'était un souhait de l'ensemble des fans et aussi des équipes de direction. »

Les négociations

« Le calendrier des opérations est très clair : on s'est mis d'accord dans la nuit de samedi à dimanche, ça devait faire la 20e nuit que je négociais avec différents intervenants. On s'est mis d'accord en visio »

L’ambition

« On a beaucoup parlé de l'ambition et des moyens à mettre en oeuvre pour retrouver le haut du tableau en championnat et l'année suivante en Coupe d'Europe. Cela s'est traduit par un certain nombre d'annonces et de signatures. Toute la colonnes vertébrale sera lyonnaise la saison prochaine. On va continuer, il y a eu des signatures de jeunes. J'attends une réponse de Rayan Cherki. La formation est essentielle et on va continuer avec John. »

John Textor

Son rôle

« Je suis ici en tant que ressource. Malheureusement le football est très lié à l'argent. J'ai toujours été bon dans l'organisation des investissements. »

Son ambition

« Ma première suggestion serait de prendre exemple sur les femmes. Non, je plaisante. Quand on a acheté Botafogo au Brésil, en deuxième division, il n'avait pas gagné de titres pendant plusieurs décennies. Et on a réussi à battre Flamengo l'année dernière. On veut gagner des championnats, Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne, moi je veux gagner la Ligue des champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça. »

Son implication

« Du point de vue de l'énergie, attendez-vous que je sois souvent ici à parcourir l'académie. J'aimerais que tous les clubs deviennent ce qu'est l'OL. Ce club représente le sport, avec le basket aussi. L'OL a déjà dépassé ses frontières, il fait déjà parti des 20 plus grands clubs au monde. Pourquoi j'arriverais ici avec l'ambition de changer les choses ? Si j'arrivais en tant que directeur, je serais un peu fainéant je pense, c'est pourquoi j'arrive en tant que ressource. »

La concurrence

« Je n'aime pas les projets comme le PSG. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari. »

Son financement

« Je n'ai pas de dettes dans ma vie. On a nous demandé de nous assurer qu'on avait les fonds nécessaires. Il n'y a pas de prêteurs. On a les reins solides, nous finançons avec nos capitaux propres. »

La conf' d'Aulas et de Textor C'est officiel depuis hier soir : le fond d'investissements américain Eagle Football Holding LCC va racheter les parts de Pathé (Jérôme Seydoux) et IDG Capital pour devenir actionnaire majoritaire de l'OL et reprendre progressivement les actions d'Holnest (société de Jean-Michel Aulas). John Textor, l'un des deux actionnaires de la Eagle Football Holding, accompagne le président emblématique de l'Olympique Lyonnais pour sa conférence de presse d'intronisation dans quelques minutes.

