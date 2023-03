OL : Tagliafico refuse de prendre Blanc pour taper sur Bosz

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Quelques heures avant le match entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Nicolas Tagliafico a accordé un entretien au journal L'Équipe. Le latéral gauche argentin, devenu champion du monde au Qatar avec l'Albiceleste, a notamment été interrogé sur le changement d'entraîneur qui a eu lieu à l'OL en octobre dernier où Laurent Blanc a succédé à Peter Bosz. Il lui a été demandé si lui et ses coéquipiers ressentaient un changement entre les deux techniciens.

Podcast Men's Up Life

"Les choses ne sont toujours pas comme on voudrait qu'elles soient"

"C'est difficile à dire. Quand il y a un changement d'entraîneur, c'est douloureux et c'est de notre faute à nous les joueurs, c'est nous qui jouons, donc il faut déjà faire une autocritique. On doit aller chercher des choses plus profondément, on doit être humbles. On est dans la position qu'on mérite aujourd'hui. On doit être à 100 % chaque jour, car un seul jour où on ne l'est pas peut porter préjudice à tout le reste. Oui on a changé d'entraîneur mais les choses ne sont toujours pas comme on voudrait qu'elles soient. C'est à nous les joueurs de regarder nos attitudes", a répondu l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui ne voit donc, pour l'instant, pas une grande différence entre Laurent Blanc et Peter Bosz.

La une du journal L'Équipe du vendredi 10 mars. pic.twitter.com/3y2Td6OT26 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 9, 2023

Pour résumer Quelques heures avant le match entre le LOSC et l'OL, Nicolas Tagliafico a accordé un entretien au journal L'Équipe. L'Argentin a notamment été interrogé sur le changement d'entraîneur qui a eu lieu à l'OL en octobre dernier où Laurent Blanc a succédé à Peter Bosz.

Fabien Chorlet

Rédacteur