OL : tensions internes, surnom insultant... Garcia et Juninho de plus en plus contestés ?

Même si la victoire de l'OL sur la pelouse du RC Strasbourg (3-2) a fait du bien chez les Gones, la situation globale reste compliquée au sein du club. Dans un live sur Youtube, le journaliste Romain Molina a évoqué la situation en interne, notamment tendue en raison des relations difficiles de Rudi Garcia.

Selon lui, le coach lyonnais ne compterait plus ses contestataires au sein du club. « Vous avez énormément de tensions, même entre Gueida Fofana (l'entraîneur de la réserve) et Rudi Garcia. Je vais passer le surnom de Rudi Garcia pour beaucoup d'employés, parce que c'est interdit au moins de 18 ans. Mais c'est toujours la même idée, on te dit que c'est toujours par derrière », a d'abord révélé le journaliste.

Juninho très isolé au sein du club ?

Par la suite, Romain Molina a évoqué le cas Juninho, qui semble de plus en plus en difficulté au sein du club lyonnais. « Il y a eu des transferts folkloriques, le club est totalement divisé. Juninho est isolé complet. C'est très problématique. Vous allez voir que dès qu'il y aura un problème, Juninho va en prendre plein la gueule. C'est la cible idéale », prévient le journaliste.

Enfin, Molina a tenu à rétablir une vérité sur l'arrivée de Rudi Garcia et l'influence supposée de Juninho. « Aujourd'hui, on essaie de faire croire que Rudi Garcia, c'est Juninho. Je vous renvoie à une interview de Garcia où il disait que c'était Gérard Houllier qui l'avait appelé », a précisé Romain Molina.