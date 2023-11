OL : Textor a reçu la réponse de Genesio mais...

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Alors que Fabio Grosso a été limogé ce jeudi de son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants rhodaniens penseraient à Bruno Genesio pour le remplacer. Le coach français est libre de tout contrat depuis seulement 11 jours après son départ du Stade Rennais.

Genesio prêt à revenir pour sauver les Gones !

D'après L'Équipe, Bruno Genesio, déjà passé sur le banc de l'OL entre 2015 et 2019, serait prêt à revenir à Lyon. Il se sentirait prêt à relever le challenge lyonnais et a sauvé le club rhodanien de la relégation. Reste désormais à savoir si John Textor, qui sonderait d'autres profils comme ceux menant aux anciens coachs de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli et Igor Tudor, choisira ou non Bruno Genesio pour prendre la succession de Fabio Grosso.

Découvre le TOP🔟 des entraîneurs éphémères de Ligue 1 ! 😬💥

➡️ https://t.co/k0TGuoEBXI pic.twitter.com/OJFzBKdzzv — But! Football Club (@club_but) November 30, 2023

Podcast Men's Up Life