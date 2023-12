OL : Textor confie déjà un premier chantier à Juninho

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Alors que certains espéraient que le retour de Juninho serait accompagné de décisions fortes en faveur de l’OL, la légende brésilienne n’aura, a priori, pas voix au chapitre dans le choix du futur coach rhodanien. Un chantier confié au néo-directeur sportif David Friio, arrivé vendredi.

En revanche, selon Globo, une première mission d’envergure a été confiée à « Juni » - qui ne passera, rappelons-le, qu’une semaine par mois à Lyon - … et celle-ci concerne Botafogo.

Le nouveau centre de Botafogo, un projet sur mesure pour Juninho ?

« Juninho sera le point central du projet du nouveau centre d'entraînement du Botafogo, qui prévoit également des espaces intégrés pour Lyon, Crystal Palace et RWD Molenbeek, les trois autres clubs de John Textor », annonce le média brésilien, qui explique que Juni est emballé à l’idée de collaborer à cette académie révolutionnaire. Du côté des fans du Vasco de Gama, club de cœur de Juninho et rival de Botafogo, pas certain qu’on accueille la nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme… Toujours est-il que cette information va dans le sens de nos révélations selon lesquelles Juni était d’abord dévolu au groupe Eagle avant d’être au service de l’OL.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life