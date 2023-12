OL : Textor démonte son vestiaire et charge encore Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Concernant les choix réalisés cet été, John Textor reconnait un retard à l’allumage dans ses décisions, lui qui aurait dû trancher avant pour un vestiaire déséquilibré et un coach qui ne maîtrisait plus grand chose (même s'il considère Laurent Blanc comme "un homme formidable, qui a toujours été agréable" avec lui) : « L'équipe était un mélange de très jeunes joueurs et de joueurs en fin de carrière. Elle ne ressemblait pas à une équipe normale. Mais, avec du recul, ma principale erreur est de n’avoir pas changé d’encadrement dès cet été (…) Au bout de cinq ou six matchs, je voyais une équipe qui ne voulait pas jouer, des joueurs qui n’étaient pas en forme, qui ne travaillaient ni à l’entraînement ni en match. Je regarde 250 matchs par an, je sais reconnaître l’ambition ».

Barcola et Lukeba encore ciblés

Reconnaissant s’être interrogé sur un limogeage de Laurent Blanc dès le match de Nice (38ème journée de la saison 2022-23), agacé par la résignation des joueurs et du coach,, John Textor estime que c’est désormais aux joueurs de prendre leurs responsabilités : « Un joueur payé 3 millions d’euros par an peut être célébré quand il gagne, mais il peut aussi aller répondre aux questions quand il perd. Je ne pense pas qu’un propriétaire ait sa place dans un vestiaire ».

Le boss du Eagle Football a également sauté sur l’occasion pour balancer un tacle au tandem Lukeba – Barcola qu’il accuse toujours de désertion l’été dernier : « Quand j’ai demandé à Lukeba pourquoi il voulait partir, il m’a dit qu’il avait suffisamment donné à son club. Il voyait l’OL seulement comme un club formateur. Barcola aussi. Ce n’est pas ce que je veux voir dans un vestiaire ».

