OL : Textor devant un obstacle quasi insurmontable, le rachat voué à l’échec ?

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Le communiqué d’hier de l’OL n’a laissé que peu de place au doute : si John Textor doit racheter le club, c’est demain ou jamais ! « Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les tout prochains jours, peut-on lire. Il y a un délai supplémentaire afin de finaliser ces différentes étapes. Les vendeurs et OL Groupe décideront, dimanche soir, de la suite à donner à l’opération au regard des avancées réalisées d’ici là. »

Jusque-là, il y avait des délais. Cette fois, L’Équipe note que cela ressemble à un ultimatum, que le conseil d’administration d’OL Groupe décidera ou non de lever demain. Un frein et un obstacle pourraient exister sur le chemin d’un closing rapide : le frein serait la récente remontée du cours de l’euro par rapport au dollar, qui augmenterait le tarif de l’acquisition ; l’obstacle serait la réticence de Crystal Palace à entrer formellement dans l’entité Eagle Football et à s’offrir en caution du financement de John Textor.

Selon une source proche du club anglais citée par le quotidien sportif, les chances que l’obstacle soit levé de façon imminente semblent minces...