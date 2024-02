OL : Textor est enfin parvenu à convaincre Glasner mais…

S’il n’était pas parvenu à convaincre Oliver Glasner de travailler pour lui à l’OL au moment du remplacement de Laurent Blanc, John Textor va quand même pouvoir travailler avec l’ancien coach autrichien de l’Eintracht Francfort dans un club affilié au Eagle Football.

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Glasner va remplacer le vétéran Roy Hodgson sur le banc de Crystal Palace en Premier League. Le natif de Salzbourg a dit oui au club de Premier League.

Faute d’avoir eu Glasner en septembre dernier, l’OL s’était alors rabattu sur Fabio Grosso avec le peu de réussite que l’on sait. C’est finalement avec Pierre Sage que les Gones terminent la saison…

🚨🔵🔴 Internal process ongoing at Crystal Palace to sack Roy Hodgson and proceed with Oliver Glasner’s appointment.



Glasner has confirmed to #CPFC board his plan to accept the job and start long term project. pic.twitter.com/FfwlefhQsL