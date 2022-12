OL : Textor fait une grosse annonce après l'officialisation du rachat !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Au lendemain de l'officialisation du rachat d'une grosse partie de ses actions, l'OL communique sur l'arrivée dans le capital de John Textor via sa société Eagle Football. On connaît les noms des trois sociétés qui l'accompagnent dans cette aventure, trois compagnies aux reins très solides, et l'Américain a également parlé dans le communiqué diffusé par le club pour annoncer la bonne nouvelle.

Aujourd'hui représente un nouveau commencement pour l'Olympique Lyonnais, un club historique qui mérite vraiment un rayonnement mondial. Avec le programme féminin numéro 1 au monde, et un programme masculin qui doit s'attendre à se battre à nouveau pour des championnats, Jean-Michel Aulas a construit une organisation de classe mondiale dont la ville de Lyon et ses supporters passionnés peuvent être fiers. Je me réjouis à l’avance des nombreuses années de partenariat avec Jean-Michel pour travailler ensemble afin de répondre aux attentes élevées de nos supporters. » Prometteur...