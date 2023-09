OL : Textor fixe à Grosso l'objectif de la saison et envoie un message fort pour la DNCG

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Pourquoi il a choisi Grosso

"Je connais Fabio Grosso depuis de nombreuses années, notamment quand il était en Serie B. Beaucoup des joueurs qui l'ont cotoyé savaient qu'il allait devenir un bon entraîneur. Pour ce qui est des choix d'entraîneur, tout ce qui a été dit n'était pas vrai. J'ai eu des entretiens avec des coachs pour voir lesquels collaient le mieux avec notre vision. L'ordre de ces entretiens ne disait rien de notre propriété pour le futur entraîneur. Je parlais parfois de la vie, parfois du football. J'ai trouvé important de voir plusieurs candidats mais quand j'ai rencontré Fabio, la décision a été évidente et facile."

Textor enterre la hache de guerre avec la DNCG

"On avait pas les mains libres pour aller chercher les joueurs qu'on voulait mais finalement la DNCG s'est montrée souple. (...) Notre équipe a fait venir neuf joueurs qui voulaient tous être là. Ces joueurs ne nous voient pas comme un club formateur."

L'objectif de la saison

"L'ambition est la même que celle des fans : celle de revenir en Ligue des Champions. Peut-être qu'on aurait dû faire les changements avant mais on est qu'au début de la saison. Parfois nous avons l'impression d'être un lion sans dent mais ça reste un lion. Tout le monde au club pense que ne pas être en Europe serait un échec. On a la bonne personne avec Fabio. On avance pas à pas. Le fait de retourner en Europe doit être l'objectif."

Propos retranscrits par notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz.

