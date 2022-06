Ol : Textor pas réellement le nouvel homme fort du club ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL rentre dans une nouvelle phase de son histoire. Depuis quelques jours, John Textor est devenu le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL, après avoir racheté les parts de Pathé et IDG. Cette arrivée va permettre à l’OL d’être plus puissant sur le marché des transferts et de retrouver l’Europe le plus vite possible. Cependant, John Textor ne serait pas réellement le nouveau véritable homme fort du club.

Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina explique que John Textor ne possède pas une fortune de 3 milliards d’euros personnellement, mais que c’est la présence de Jamie Salter et Billy Foley qui va engendrer l’arrivée de fonds pour renforcer l’effectif du club. Ces deux derniers auront donc une grosse part de responsabilité dans le futur du projet du club rhodanien.

ANALYSE / Rachat de l'OL : John Textor, un acrobate de la finance !https://t.co/RUEjrBeGW3



Textor seul vu ses casseroles, c'était inquiétant (car il n'a pas une fortune de 3 milliards), mais avec ses deux soutiens ayant vraiment de l'argent, c'est rassurant !



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) June 22, 2022

