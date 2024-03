OL : Textor reconnaît une boulette au Mercato et fracasse le PSG !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

John Textor a sorti la sulfateuse. Sans doute fort des derniers résultats de l’OL, qui sont revenus dans la première moitié du tableau de Ligue 1, le propriétaire du club rhodanien est revenu sur la suprématie du PSG en Ligue 1 lors d’un colloque organisé par le journal Financial Times sur le business du football.

« Qui va s’intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ?, s’est-il questionné lors du Financial Times Business of football Summit. En France, tout le monde se bat pour la deuxième place, c’est la même équipe qui l’emporte chaque année. Les autres clubs sont en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée. Je dis au président du PSG, Nasser (al-Khelaïfi, ndlr) en privé et quelques fois en public : Est-ce que quelqu’un s’amuse ? Pourquoi aimes-tu ça ?»

Arrivé à la tête de l’OL en décembre 2022, Textor a par ailleurs avoué « avoir fait l’erreur de ne pas faire de changements au cours de l’été » dans son effectif et d’ajouter « faire des changements en cours de saison est vraiment difficile. »

Textor admet une erreur cet été

