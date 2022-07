OL : les dessous du deal Textor - Aulas révélés, l'Américain va débourser plus de 400 M€ !

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Soutenu financièrement par les milliardaires Jamie Salter et William Foley, John Textor s'est lancé dans le processus de rachat de l'OL via sa société Eagle Football Holdings LCC. Ce vendredi, à l'occasion de l'Assemblée générale du club, l'Olympique Lyonnais a donné quelques chiffres très intéressants sur l'OPA qui se prépare et qui verra progressivement l'Américain grignoter les parts d'IDG Capital, de Pathé et de la société Holnest, possédée par Jean-Michel Aulas.

8% des parts et 3 ans de présidence pour Aulas

En plus des 86 M€ qu'il s'est engagé à mettre lors de l'augmentation de capital de l'OL, John Textor va, selon les informations recueillies par Olympique&Lyonnais lors de cette AG, débourser 327,4 M€ pour le rachat des parts des trois principaux actionnaires.

Tentant également de racheter les parts des petits porteurs en Bourse afin de sortir l'OL de ce circuit capitalistique, John Textor va acquérir à minima 79% d'OL Groupe, laissant Jean-Michel Aulas (président pour encore au minimum trois ans) encore 8% des parts du club.