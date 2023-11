OL : Textor va vendre des parts à un ancien courtisan de l'ASSE pour sa dernière lubie !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

On sait depuis plusieurs semaines que John Textor souhaite étendre son empire au niveau des club de foot. L'homme d'affaires américain est déjà propriétaire de Botafogo, de Crystal Palace, de Molenbeek et de l'OL. Il a également des vues sur Estoril. Ce dernier appartient à David Blitzer, également actionnaire de Crystal Palace et d'un club américain, qui a essayé de racheter l'ASSE puis d'entrer dans le capital du RC Lens.

Textor va vendre des parts d'OL Groupe à Blitzer

Ce samedi, le quotidien sportif portugais Record annonce que Textor a trouvé un drôle de stratagème pour convaincre Blitzer de lui céder Estoril. En l'absence de moyens financiers suffisants, il aurait proposé... des parts d'OL Groupe ! Ainsi, son compatriote, qui a failli être le patron des Verts, va se retrouver dans le capital des Gones ! Mais l'affaire n'est pas encore conclue car les actionnaires minoritaires ont également leur mot à dire.

