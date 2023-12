OL - TFC : Aulas s'affiche avec Textor, les supporters cartonnent les joueurs

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

L'ambiance très lourde qui règne à Lyon depuis le début de la saison s'est quelque peu allégée ce dimanche avant la réception de Toulouse. En effet, John Textor et Jean-Michel Aulas, qui ont affiché leurs divergences au grand jour depuis la vente du club du second au premier au printemps, étaient côte à côté au bord de la pelouse. JMA a été invité à suivre la partie avec l'Américain. Une volonté claire d'apaisement.

Textor, les joueurs et les instances visés

Le souci, c'est que les supporters, eux, ne sont pas tout à fait dans le même état d'esprit. Remontés par la défaite à Marseille (0-3) mercredi, ils ont brandi des banderoles fracassantes à l'encontre de leurs joueurs mais aussi de Textor et des instances : "Aucune paire de c... pour nous venger", "Entraineur défiguré ! Supporters lyonnais encore lésés", "JT : ça vous fait toujours rire la L2 ?" et "La multipropriété, ça cartonne ou ça tue le football ?".

