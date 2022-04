OL : Toko Ekambi n'est pas le seul à accabler les supporters lyonnais

Zapping But! Football Club L'OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

Il y aura sans doute un avant et un après à l'OL. On parle ici du match d'hier contre Montpellier, remporté 5-2 certes, mais marqué par de sérieux incidents opposant certains supporters à l'attaquant Karl Toko Ekambi. Ce dernier, qui avait demandé le silence, doigt à l'appui, a provoqué la colère d'une partie du virage.

Jean-Michel Aulas a réagi, menaçant de s'en aller si la situation ne s'arrangeait pas. Moussa Dembélé, lui, a donné son point de vue et ne s'est pas privé de remettre en cause l'attitude des supporters.

"C'est décevant de leur part, ils sont là pour nous motiver et nous soutenir, mais ils nous ont beaucoup porté préjudice. Ils nous ont motivés aussi mais ils ont beaucoup porté préjudice. C'est une minorité, il ne faut pas généraliser. C'est une petite minorité, mais c'est sûr qu'elle n'a rien à faire dans les stades tout simplement. Il y a des bons et des mauvais supporters, mais ça reste des supporters. Il faut juste qu'ils continuent à nous supporter pour la fin de saison et on va faire tout notre possible pour accrocher cette place européenne."

Pour résumer L'OL a hier surclassé Montpellier sur le score de 5-2. On ne retient pourtant que les incidents qui ont opposé les supporters du virage Nord à l'attaquant Karl Toko Ekambi. Et de toute évidence, le joueur a des soutiens dans le vestiaire.

Benjamin Danet

Rédacteur