OL : Tolisso révèle ce qui a changé cette saison chez les Gones

INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Hier, l'OL a cartonné le SCO d'Angers (5-0) et pointe désormais à la 3e place du classement. En cas de succès contre Lorient mercredi prochain en match en retard, les Gones pourraient rejoindre le PSG et l'OM voire le RC Lens en tête. Un super départ, qui tranche avec celui de la saison passée. Le quotidien 20 Minutes rappelle qu'il avait fallu attendre la 9e journée en 2021/22 pour voir l'équipe de Peter Bosz atteindre la barre des 13 points en L1. Mais quelque chose a changé cette saison et Corentin Tolisso a une idée de ce que ça pourrait être.

"Non, ça ne vient pas de moi. C’est un travail quotidien : à l’entraînement, il y a cette envie de ne pas perdre quoi qu’il arrive quand on fait des petits jeux. Ça se retranscrit sur le terrain, même lorsqu’on se retrouve menés comme à Reims [1-0, 1-1 au final]. C’est cette mentalité qu’il faut avoir. Il ne faut surtout pas se relâcher et penser le match fini à 1-0 ou 2-0. A nous d’essayer de mettre le 3e, le 4e, ou même le 5e comme ce soir. C’est cette mentalité-là qu’il faut avoir si on veut aller loin cette saison."