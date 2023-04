OL : Tony Parker est en discussions avec un Textor revenir au board !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Si sa relation avec Jean-Michel Aulas s'est un peu refroidie depuis son départ du conseil d'administration de l'OL où des « historiques » du club lui ont été préféré, Tony Parker (ASVEL) a donné de ses nouvelles au Progrès. Celui qui va prochainement devenir le premier Français à rentrer au Hall of Fame de la NBA a déjà tourné la page pour le bien des deux institutions.

« Je n’ai pas envie de me focaliser sur les frustrations de Jean-Michel (Aulas) ou de Thierry (Sauvage). Je préfère me concentrer sur le positif. C’est l’avenir de l’Asvel qui m’intéresse et nous allons travailler main dans la main avec l’OL. Je serai un bon ambassadeur de l’OL et je ferai tout pour bien représenter l’OL en France et aux États-Unis », a glissé l'ancien basketteur.

Tony Parker toujours en lice pour la succession d'Aulas ?

Et « T.P. » l'assure : il est déjà en discussion avec John Textor pour un retour au premier plan à Lyon ! « Nous continuons les discussions avec John (Textor) et Mark Affolter, du groupe Ares. Il reste un an de contrat, ils veulent étendre mon rôle (d’ambassadeur) et nous parlons d’un deal, lié à la participation de l’OL au sein de l’Asvel (33,3 %), jusqu’en 2030. Ils veulent que je sois encore plus impliqué dans la vie du club et dans le développement aux États-Unis. Et ils aimeraient que je revienne un jour dans le board ».

Longtemps présenté comme un présidentiable potentiel au départ de Jean-Michel Aulas, au point de déranger le président de l'OL dans ses déclarations publiques, Tony Parker n'en a pas fini avec cet objectif … Et ce malgré sa mise en retrait en décembre dernier au moment de la constitution d'un nouveau CA très américanisé.