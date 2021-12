OL : Tousart révèle pourquoi Juninho est parti prématurément

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Le prochain départ de Juninho de son poste de directeur sportif a beaucoup fait parler à l'Olympique Lyonnais. Un départ hélas éclipsé par les déboires des Gones avec la commission de discipline et leurs propres supporters. Le Brésilien a justifié sa volonté de quitter prématurément son poste par une grande fatigue et l'envie de découvrir autre chose. L'ancien milieu des Gones Lucas Tousart, aujourd'hui au Hertha Berlin, a expliqué à So Foot que Juninho était effectivement éreinté car trop perfectionniste.

« Juni est un super gars avec qui je m'entends très bien. Il a beaucoup d’amour pour le club, il est très dévoué. Je n’en dirais que du bien. Il a une vraie volonté de bien faire les choses. Peut-être un peu trop et c’est ça qui a dû l’épuiser. Il est toujours à fond. Tout le monde dit que c’est court, mais trois ans, c’est très long. Quand tu es directeur sportif d’un club comme Lyon, toutes les journées ne sont pas faciles. »

