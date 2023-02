OL : un ancien goleador de l’OM et du FC Barcelone ferré aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Jean-Michel Aulas a de la suite dans les idées. Après avoir lancé le concept de l’« ADN OL », avec une réussite très mitigée, le président de l’OL n’en démord pas et entend persévérer en enrôlant une ancienne gloire du club : Sonny Anderson ! Selon Le Progrès, les Gones auraient même déjà bien avancé avec l’ancien attaquant de l’OM et du FC Barcelone.

Le Brésilien, qui a connu une partie de l’âge d’or de l’OL avec deux titres de champion de France (2002 et 2003) et une Coupe de la Ligue (en 2001), serait recruté afin de mettre de l’huile dans les rouages du club rhodanien, orphelin de Bernard Lacombe et Gérard Houllier.

Très apprécié par les supporters lyonnais, Anderson exerce depuis plusieurs années le rôle de consultant et de « conseiller sportif pour le groupe 6e Sens Immobilier de Nicolas Gagneux et l’actionnaire majoritaire du club de N2 de Lyon La Duchère. Les ultimes détails pourraient être réglés aujourd’hui.