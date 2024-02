OL : un ancien soldat de Textor veut racheter les Girondins de Bordeaux !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

L’information est tombée il y a quelques minutes sur Sud-Ouest : Gérard Lopez serait en négociations pour vendre les Girondins de Bordeaux… à des investisseurs franco-américains. Plus précisément à Santiago Cucci, ancien CEO de Docker’s, Levi’s et Quicksilver surtout connu dans le football pour avoir été le premier président délégué de l’OL de John Textor en 2023, et l’entrepreneur Michaël Benabou.

Selon le site internet du média aquitain, les deux hommes – qui sont épaulés « par un fonds d’investissement américain déjà présent dans le sport et « l’entertainment » » - étaient même à Bordeaux en début de semaine pour négocier alors que Gérard Lopez cherche aujourd’hui des solutions pour permettre aux Girondins de Bordeaux de passer le cut de la DNCG à l’intersaison et sauver le club de la relégation administrative.

Cucci et le Eagle Football, c'est bel et bien fini !

Passé par l’OL entre juillet et décembre 2023, après avoir rejoint le Eagle Football quelques jours plus tôt, Santiago Cucci a bel et bien quitté le groupe de John Textor suite à son remplacement par Laurent Prud’homme comme nous avons pu en avoir la confirmation.

Si le Basque était arrivé avec beaucoup d’ambition à Lyon à l’époque, son mandat ne fut pas toujours simple dans les relations avec le propriétaire et son envie de se mêler des questions sportives. Visiblement grisé par le monde du football, Santiago Cucci fait tout pour revenir par la grande porte ailleurs. Attention quand même à ne pas finir en cellule de dégrisement avec la piquette bordelaise ...

