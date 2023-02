OL : un autre ancien du FC Barcelone ciblé après Sonny Anderson ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Après un mercato hivernal assez décevant, l'heure est aux grandes manœuvres du côté de l'OL. Mais pas celles que les supporters attendaient, eux qui réclament les têtes de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. Au contraire, le premier devrait être promu au rôle de directeur sportif. Mais Jean-Michel Aulas l'a annoncé en conférence de presse la semaine passée, il aimerait également se doter d'une éminence grise comme ont su l'être en leur temps Bernard Lacombe et Gérard Houllier. Et pour ce rôle de conseiller du président, il aurait non pas un mais deux noms en tête.

Le premier nom est celui de Sonny Anderson. L'ancien attaquant brésilien, qui a fait passer les Gones dans une autre dimension à son arrivée en 1999, est actuellement consultant sur beIN mais il serait très ouvert à cette nouvelle fonction. RMC précise que l'autre ancien joueur auquel pense JMA est Edmilson. Passé entre 2000 et 2004 entre Rhône et Saône, l'ancien défenseur est aujourd'hui ambassadeur du FC Barcelone, club qu'il avait rejoint dans la foulée de son aventure lyonnaise. Il serait donc immédiatement opérationnel.