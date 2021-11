OL : un cador lyonnais en feu a interpellé Peter Bosz en privé !

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

On a retrouvé Houssem Aouar (23 ans) ! Auteur d’un début de saison mitigé, le milieu offensif de l’OL commence à compter aux yeux de Peter Bosz après avoir compris que quelque chose clochait contre le PSG le 19 septembre dernier (1-2). avait compris que quelque chose clochait.

Devant sa non titularisation au Parc des Princes, L’Équipe explique que l’international tricolore a donc demandé un rendez-vous à Peter Bosz pour mieux comprendre. En substance, il lui a dit : « J’ai vu le match, l’équipe a été très bonne. Je ne remets donc pas en cause vos choix mais que dois-je faire pour m’améliorer à vos yeux ? »

Aouar a tout changé pour plaire à Bosz

Dans les faits, Aouar a pris les choses en main pour inverser la tendance Ainsi, il s’est adjoint les services d’un préparateur physique pour l’aider à gagner en explosivité sur les premiers appuis et améliorer son coup de reins dans ses courses. À l’entraînement, l’intéressé a ajouté du spécifique devant les cages, trois fois par semaine, et arrive aussi plus tôt qu’avant et rester une heure après les séances pour éviter les blessures qui l’ont ennuyé.

« Cette approche a changé le regard sur lui. Bosz, qui lui a donné le rôle de vice-capitaine, se félicite de cette progression, ajoute le quotidien sportif. Son positionnement derrière l’attaquant et son entente avec Lucas Paqueta ajoutent à son sentiment de plénitude. » Avec cinq buts lors de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, Aouar a donc eu raison d’interpeller son coach sur toute la ligne.

