OL : un cadre de Garcia oublie le podium et fait une blague de fesses

Dimanche, l'Olympique Lyonnais a pris un gros coup sur la tête en s'inclinant à domicile face au LOSC (2-3). Pourtant, les Gones menaient 2-0 à la pause et étaient alors 2es de Ligue 1 derrière le PSG. Mais 45 minutes plus tard, ils avaient cédé à trois reprises et se retrouvent désormais 4es, dépassés dans la course à la Champions League, avant de se rendre à Monaco, qui les devancent d'une place et de quatre points.

Maxwel Cornet a disputé les 17 dernières minutes de ce choc et était donc abattu comme tous ses coéquipiers au coup de sifflet finale. Mais il sait visiblement évacuer rapidement sa déception. En effet, dès le lendemain, lundi, il se prêtait à une blague avec la complicité de sa compagne. Une vidéo montre des fesses moulées dans un jogging rose que l'on imagine être celles de sa compagne. Mais au bout de quelques secondes, on comprend qu'il s'agit de celles de Cornet, qui rigole : "Bande de pervers, vous pensiez que c'était elle, hein ? C'est pas elle ! C'est moi ! Je suis en train de m'habiller pour partir". Pas sûr que la blague ait beaucoup fait rire les supporters de l'OL…