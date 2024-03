OL : un cadre veut mettre fin à la Lacazette-dépendance

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Sur le coup de frein contre Lens

« Nous sommes une équipe encore en formation, avec de nouveaux joueurs, on doit travailler pour créer des automatismes. Il faut qu’on améliore notre collectif. »

Sur la Lacazette-dépendance

« Alex est notre buteur. C’est la personne qui fait la différence. Il fait tout pour revenir mais on doit travailler et se dire que, même s’il n’est pas là, l’équipe doit se créer des occasions. Tout ne doit pas dépendre de lui. »

Sur son alerte à l’entraînement

« C’était de la prévention. J’ai reçu un coup au pied dans la semaine et je ressentais encore une douleur. Je ne voulais pas prendre de risques. Il y a un match dans deux jours et aucun risque ne doit être pris. »

Sur son spleen lyonnais

« On m’avait présenté des objectifs qui n’ont finalement pas ceux aujourd’hui. On devait construire une équipe pour jouer la Coupe d’Europe et malheureusement, ce n’était pas la réalité. Ça a été dur de le constater (…) Les résultats et la victoire en Coupe du Monde ont créé une grosse chute de motivation chez moi mais aujourd’hui, c’est complètement différent, je suis animé par une grosse envie que le club s’en sorte ».

Sur le match de Valenciennes en Coupe de France

« Ça apparait comme une chance de jouer une équipe de L2 à domicile, on dirait que la qualif est assurée, mais c'est plus dur. Tu dois être en alerte car notre adversaire sera à 120% et ce sera un mauvais moment si on ne joue pas avec intensité. »

