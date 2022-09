OL : un champion de la belle époque parle de son calvaire à Lyon

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Maintenant qu'il est à la retraite, Giovane Elber commence à en dire plus sur les coulisses de sa carrière. Il y a quatre mois, il avait ainsi confié au magazine anglais FourFourTwo qu'il avait signé à Lyon en 2003 parce que son ami et compatriote Juninho avait pris son téléphone pour le convaincre de quitter le Bayern Munich pour l'OL. L'attaquant venait de passer six saisons chez le géant bavarois, où il a inscrit 140 buts en 266 matches. A Lyon, ce fut plus dur puisqu'en dépit de deux titres de champion, il n'a marqué que 17 fois en 43 matches, sa deuxième saison ayant été tronquée par une grave blessure à un genou.

"C'est la pire période de ma carrière; La première année, on est en quarts de finale de la Champions League, on est champions, ce n'est pas si mal. Mais je n'étais pas satisfait avec moi. Certains joueurs disaient que je n'étais pas le Giovane Elber du Bayern. Je voulais leur montrer qui j'étais, porter cette équipe. Malheureusement, face à Montpellier, je me fracture le tibia et c'est la fin de ma carrière lyonnaise. Quelques mois plus tard, je retourne à Munich, un chirurgien me dit que je dois me faire réopérer. Je me suis pris la tête avec l'OL et j'ai pris la décision de quitter le club. Mais tout n'est pas à jeter, j'ai découvert une nouvelle langue, une très bonne cuisine (rires)... Paul Le Guen était un super entraîneur. Il avait un sacré caractère. Je le lui ai dit mais il pensait que je disais uniquement parce qu'il me faisait jouer. Mais ce n'était pas le cas, je le trouvais vraiment bon. Un gentleman !"