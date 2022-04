OL : un choix de Bosz fait grincer des dents dans le vestiaire

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : quelles perspectives pour l'OL en cas d'absence de Coupe d'Europe en 2022-23 ?

Faux pas interdit pour les Lyonnais ce dimanche à la Meinau. Trois jours après un match énergivore sur la pelouse de West Ham, les Gones, 9es de Ligue 1, se déplacent à Strasbourg, 4e. Comme l'a dit Peter Bosz, en cas de victoire, son équipe reviendrait à trois longueurs d'un candidat à la qualification pour la Champions League. Ça, c'est pour le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide prétend qu'une défaite signifierait l'adieu définitif au fantasme d'un parcours en C1 la saison prochaine.

Pour ce choc, Bosz devrait aligner Jerome Boateng, Thiago Mendes ayant été touché en Angleterre. Dans son édition du jour, L'Equipe explique que "le niveau de Boateng inquiète ses partenaires", qu'en parlant de "faute professionnelle" après le but encaissé contre West Ham (1-1) jeudi, Anthony Lopes visait l'ancien du Bayern Munich, pas Malo Gusto. Quand Bosz aura récupéré tout le monde, Boateng devrait retrouver le banc. Et partir en fin de saison, L'Equipe annonçant que la défense centrale sera l'un des principaux chantiers des dirigeants cet été. Mais d'ici là, c'est bien lui qui défiera Ajorque, Gameiro et compagnie en fin d'après-midi...

Pour résumer Alors que l'OL dispute un match très importance ce dimanche à la Meinau contre Strasbourg, les performances du grand défenseur allemand Jerome Boateng provoqueraient irritation et incompréhension chez ses coéquipiers.

