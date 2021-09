OL : un choix fort de Bosz contre le FC Lorient va faire parler

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est le moment d'enchaîner pour l'OL, qui reçoit ce soir le FC Lorient, trois jours après un succès à domicile sur l'ESTAC (3-1). Trois nouveaux points permettraient de replacer les Gones dans le haut du classement et de faire oublier un début de saison mi-figue, mi-raisin. Mais ce n'est pas ça qui va inciter Peter Bosz à lancer toutes ses armes en attaque. Selon L'Equipe, l'entraîneur néerlandais veut protéger au maximum l'intégrité de ces joueurs en cette période de matches rapprochés et il devrait laisser une de ses stars sur le banc face aux Merlus.

« Xherdan Shaqiri, son pendant à droite, a, lui, égalisé sur une frappe magnifique du gauche mais Bosz tient à gérer dans cette période intense celui qui se rangeait plutôt du côté des intermittents du spectacle ces dernières saisons. « Il faut être très prudent avec lui », prévient l’entraîneur. »

