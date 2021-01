OL : un danger guette les Gones malgré la pole position

Cinq jours après sa démonstration de force à Saint-Etienne (5-0), l'OL a battu les Girondins de Bordeaux (2-1) vendredi soir, s'emparant de la place de leader en attendant les rencontres du PSG et du LOSC ce dimanche. Tout pourrait aller pour le mieux chez les Gones, sauf que leurs deux dernières productions à domicile (0-1 contre Metz avant Bordeaux) ont laissé apparaître certaines fissures dans leur jeu bien huilé de la fin 2020.

"Un certain effritement de l'animation offensive"

« L’impression très nette que l’OL fait moins de différence dans le jeu, depuis le début de l’année 2021, est confirmée par ce chiffre spectaculaire : les Lyonnais ont inscrit sept de leurs dix derniers buts en Ligue 1 sur coups de pied arrêtés après avoir marqué 18 de leurs 20 précédents dans le jeu, peut-on lire dans L'Equipe aujourd'hui. Ce n’est sûrement par un défaut d’être performant sur les phases arrêtées, d’autant que l’OL vient de passer le cap des cent corners concédés en L1 sans but encaissé. »

« Mais la tendance traduit aussi un certain effritement de l’animation offensive de l’OL, confirmée par l’origine des trois derniers buts dans le jeu, avec deux passes décisives de Cornet, notamment. Avant la trêve, les Lyonnais mettaient plus d’intensité dans leur jeu, plus d’agressivité en bloc au pressing, plus de vitesse et de justesse dans les transmissions et les projections. S’ils parviennent à retrouver cela très vite et gardent leur force sur les coups de pied arrêtés, ils pourront prétendre à beaucoup. »