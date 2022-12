OL : un des Lyonnais taillé par Laurent Blanc après Sochaux est déjà identifié

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Laurent Blanc était chafouin hier après-midi. Au sortir du match nul contre le FC Sochaux en amical (1-1), l’entraîneur de l’OL n’a pas raté ses joueurs encore décevants et surtout inconstants devant une équipe de Ligue 2.

« J'ai des jeunes joueurs et ils se font souvent prendre dans le marquage et parfois ça peut être grave. On n'a pas été très bons, on va analyser ce match par secteur de jeu et ça va prendre un peu de temps », a expliqué l’ancien coach du PSG. Castello Lukeba semble être la victime toute désignée, lui qui fait amende honorable après avoir fauté sur le but sochalien.

« On prend un but d’entrée, on répète les mêmes erreurs. Il faut gommer ça et essayer de s’améliorer. Sur le but encaissé c’est mon joueur, donc je prends la responsabilité, a-t-il assumé. On est déçus de faire match nul face à cette équipe. Je pense qu’on a manqué d’agressivité offensivement et défensivement mais le plus important c’est d’être prêt le 28. »