OL : un dossier à 230 M€ pas digéré, coup de pression d’Aulas après le LOSC ?

La défaite contre le LOSC dimanche a fait mal à l’OL (2-3). Après avoir mené de deux buts, les Gones se sont fait rattraper puis dépassés dans le money time par des Dogues animés d’un état d’esprit conquérant.

Pour remobiliser les troupes avant le choc de dimanche à Monaco, Juninho Jean-Michel Aulas ont fait acte de présence à l’entraînement de jeudi au Groupama Stadium. En parallèle, le dossier de l’arrêt des championnats est remonté surface ce vendredi. A priori, celui-ci n’a pas été totalement digéré par l’OL, écarté des coupes d’Europe à cause de sa septième place finale.

« On ne l’a pas bien vécu du tout »

« On ne l’a pas bien vécu du tout, et la suite nous a donné raison, souffle dans L’Équipe Vincent Ponsot, directeur général du football de l’OL. C’est un préjudice individuel et collectif car l’argument qu’on entendait le plus était qu’on devait se mettre dans les meilleures dispositions pour le nouveau contrat Mediapro, qui démarrait cette saison, et on s’est fait planter. Les 230 millions d’euros non versés par Canal parce que la L1 2019-2020 n’a pas été finie, on serait bien contents de les avoir aujourd’hui. On a fait un PGE (prêt garanti par l’État) pour combler ces 230 millions, c’est devenu une dette. Il y a beaucoup d’amertume, surtout quand on voit que les autres ont réussi. »