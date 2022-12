OL : un flop retentissant des Gones a égalé Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

S'il n'a pas franchement marqué les esprits avec l'OL à l'exception de son but face à l'OM en début d'année, Xherdan Shaqiri a en revanche montré qu'il était éternel lorsqu'il portait les couleurs de l'équipe nationale suisse.

Aujourd'hui en MLS au Chicago Fire, le milieu offensif de la Nati (31 ans) continue d'être appelé par Murat Yakin... Et d'être décisif sur les gros matchs en Coupe du Monde. Vendredi, il a d'ailleurs largement contribué au succès de l'équipe helvète face à la Serbie en ouvrant le score (résultat final 3-2). Un but qui le place au rang des plus grands.

Le meilleur buteur de la Suisse en Coupe du Monde

Meilleur buteur de l'histoire de la Suisse en Coupe du Monde (5 réalisations), Xherdan Shaqiri est le seul joueur en activité avec Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal) à avoir marqué lors de trois éditions successives de la compétition. CR7 a cependant fait mieux que lui en devenant le première joueur de l'histoire du Mondial à marquer dans cinq Coupes du Monde de rang entre 2006 et 2022.