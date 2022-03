OL : un Gone ne fait pas de la Ligue Europa la priorité

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Vainqueur à l'aller (1-0), l'Olympique Lyonnais a terminé le travail au retour en accrochant ce jeudi le match nul sur sa pelouse face à Porto (1-1) pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

"Le championnat reste aussi important que la Ligue Europa"

Alors que les Gones ne sont que 10es au classement de la Ligue 1, Romain Faivre ne veut pas faire de la Ligue Europa la priorité absolue. "Non, on joue tout à fond, il reste dix finales en championnat. Tout n'est pas fini et on a des choses à aller chercher dans les deux épreuves. Le championnat reste aussi important que la Ligue Europa. Sur un plan personnel, je me sens de mieux en mieux, ici. Le groupe est de qualité. Tout se passe bien pour l'instant", a confié le milieu offensif de l'OL en zone mixte.

🎙 @RomainFaivreoff après #OLFCP : « On savait qu’on faisait face à une belle équipe de Porto. @MDembele_10 a marqué le premier, ça nous a aidé. C’est bon pour la confiance. Nous sommes fiers de cette qualification. Le stade nous a poussé à être solides du début à la fin. » pic.twitter.com/DZ9VGYP4bX — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2022

Pour résumer Alors que l'Olympique Lyonnais est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa et qu'il n'est que 10e au classement de la Ligue 1, Romain Faivre ne veut pas faire de la Ligue Europa la priorité absolue.

Fabien Chorlet

Rédacteur