OL : un grand accord est tombé entre Textor et Aulas !

Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Dans un communiqué, OL Groupe a annoncé ce lundi soir un accord pour le rachat d'un tiers des actions détenues par Holnest, la holding familiale de l'ex-président des Gones, Jean-Michel Aulas.

Le communiqué d'OL Groupe

"OL Groupe a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel conclu entre OL Groupe, Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest en date du 10 mai 2023, préalablement autorisé par le Conseil d’administration du 9 mai 2023", peut-on lire sur le communiqué d'OL Groupe. Cet accord signe la fin de la guerre judiciaire entre le nouveau propriétaire des Gones, John Textor, et Jean-Michel Aulas.

