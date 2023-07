OL : un gros malaise se confirme chez Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

La reprise de l'Olympique Lyonnais a eu lieu jeudi dernier, dans un flou assez général puisque le club n'a pas encore officialisé l'arrivée de Santiago Cucci au poste de CEO et que la DNCG a décidé d'encadrer sa masse salariale ainsi que ses indemnités de transferts. Cela n'empêche pas Laurent Blanc de préparer ses troupes du mieux possible, avec l'objectif de qualifier à nouveau les Gones pour une Coupe d'Europe et si possible la Champions League.

Il a zappé Deschamps de son podium des meilleurs coachs

Mais si l'on parle de Blanc depuis hier, cela n'a rien à voir avec l'OL. C'est à cause de son vote dans France Football pour l'élection du meilleur entraîneur tricolore en 2022-23. Le Lyonnais a placé Franck Haise (Lens) en pole position, devant Pascal Gastien (Clermont) et Philippe Montanier (Toulouse). Pas de Didier Deschamps, pourtant finaliste de la Coupe du monde avec les Bleus. Zinédine Zidane a également oublié son ancien capitaine en équipe de France, mais pas Blanc (1. Haise, 2. Renard, 3. Blanc). Un signe évident du malaise qui règne chez les champions du monde 98, où les amis de Zidane ne pardonnent pas à Deschamps de ne pas avoir lâché le poste de sélectionneur. On aurait pu penser que Blanc était plutôt dans le camp de DD, on se trompait...

