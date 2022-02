OL : un joueur chambre l’OM, deux supporters en garde en vue

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

L’affaire PFC-OL est encore loin d’être terminée. Dans le cadre de l'enquête sur les incidents du match survenu le 17 décembre en Coupe de France, RMC Sport assure que deux supporters lyonnais ont été placés en garde à vue.

Les deux hommes, âgés de 21 et 29 ans, sont suspectés par les enquêteurs d’avoir participé aux échauffourées dans les tribunes du stade Charléty. Pour rappel, des images de vidéo-surveillance avaient été transmises à la préfecture du Rhône, afin que des supporters lyonnais identifiés puissent être poursuivis et soient sanctionnés d'interdictions de stade.

Du Cohen dans Diomandé

La rencontre comptant pour les 32es de finale avait été définitivement arrêtée à la mi-temps (1-1). Des débordements violents avaient éclaté dans les tribunes et aux abords du parcage des supporters lyonnais. Deux personnes, dont un policier, avaient été blessées.

Par ailleurs, Sinaly Diomandé (20 ans) s’est senti pousser des ailes après l’Olympico remporté mardi par l’OL devant l’OM (2-1). Le jeune défenseur lyonnais a chambré à la manière de l’acteur Jonathan Cohen, qui s'est fait connaître avec Serge Le Mytho et son fameux « Weuuu Weuuuu », où il prétend intervenir comme agent de police infiltré dans une situation complètement absurde. « Lendemain difficile avec cette défai… Weeu Weeu et non l’Olympico est bel et bien rouge et bleu ceci est une descente de Lyonnais bien joué Moussa », a-t-il ainsi tweeté hier soir. Les Marseillais apprécieront la référence culturelle.

