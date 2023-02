OL : un prêté vient de marquer l’histoire de la Liga

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Pas dans les plans de Peter Bosz l’été dernier, Tino Kadewere a pris la direction de l’Espagne et du RCD Mallorca en prêt. Cependant, le joueur toujours sous contrat avec les Gones joue très peu avec le club des Baléares. Hier, son entraîneur lui a donné sa chance face à Villarreal et il a ouvert le score. Un but qui le fait entrer dans l’histoire de la Liga puisqu’il devient le premier Zimbabwéen à marquer un but dans le championnat espagnol.

« Je suis très heureux et je suis très fier. C'était un bon match et un but magnifique. J'attendais cela depuis longtemps. C'est arrivé au bon moment aussi parce que nous avons pris les trois points », a-t-il déclaré après la rencontre comme le rapporte Marca. Le match de Kadewere a été conforme aux attentes, toujours proche de Muriqi, c'est un gars qui a un bon timing pour aller dans les espaces et dans les airs » a commenté son coach, Javier Aguirre Onaindía.