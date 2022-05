OL : un Lyonnais historique ne loupe pas Bosz et ses joueurs

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Les maux pour le dire. Clément Grenier, qui s'était entretenu physiquement avec le groupe de l'OL avant de rejoindre Majorque l'hiver dernier, a accordé un long entretien à nos confrères du Pogrès. L'occasion, pour lui, d'en dire plus sur son avenir, qui pourrait être en Espagne, et de revenir sur la saison passée à Lyon avec une non-participation à une quelconque Coupe d'Europe.

"Retrouver l’ADN, un « OL Family » en quelque sorte, est une bonne idée. On en parle souvent avec Max (Gonalons), Alex (Lacazette), Sam (Umtiti), Coco (Tolisso), parce que jouer dans sa ville, devant sa famille, ses amis, c’est quelque chose, même si on a tous pris du plaisir ailleurs aussi. J’ai dû voir tous les matches de l’OL cette année, mais finir 8e en Ligue 1… L’OL, c’est Coupe d’Europe obligatoire chaque année, à la lutte en haut du classement, même avec le PSG ! De nouveaux actionnaires doivent arriver, et je fais confiance au président pour remonter le club comme il l’a toujours fait, parce que là, c’est triste."

Pour résumer Dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès, l'ancien milieu de terrain de l'OL, Clément Grenier, qui a terminé la saison à Majorque, est revenu sur les résultats récents du club lyonnais. Et il n'a pas apprécié ce qu'il a vu.

Benjamin Danet

Rédacteur