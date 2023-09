OL : un nouveau club dans la galaxie Textor ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Après Botafogo, Crystal Palace, le RWD Molenbeek, le FC Florida et plus récemment l'Olympique Lyonnais, John Textor et sa galaxie Eagle Football pourraient s'offrir un nouveau club.

Textor bientôt actionnaire minoritaire d'Estoril ?

En effet, selon les informations du média brésilien, Globo Esportes, le propriétaire des Gones réfléchirait désormais à obtenir une participation, minoritaire au moins dans un premier temps, dans le club portugais d'Estoril, actuel 17e et avant-dernier de Liga Portugal Bwin. Le milliardaire américain aurait déjà eu des conversations avec les dirigeants d'Estoril et aurait visité les installations du club.

John Textor, dono do Botafogo, avalia a compra do Estoril, clube da primeira divisão de Portugal https://t.co/SRa03GHawx — ge (@geglobo) September 18, 2023

