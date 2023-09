OL : Potter a déjà donné sa réponse à Textor

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Après Thiago Motta (Bologne) et Marcelo Gallardo (libre), un troisième grand nom a dit non au banc de l’OL. Comme révélé par L’Equipe tard hier soir, John Textor avait rencontré l’ancien coach de Brighton et Chelsea Graham Potter (48 ans) mardi afin de tenter de le convaincre de rejoindre l’Olympique Lyonnais et d’y remplacer Laurent Blanc.

Graham Potter a dit non !

Si l’on en croit The Athletic, le technicien anglais a certes écouté avec attention les arguments du boss d’Eagle Football mais, après quelques heures de réflexion, a choisi de ne pas donner suite à cette opportunité d’entraîner en France.

Ejecté du banc de Chelsea la saison dernière pour insuffisances de résultats, Graham Potter a jugé que ce n’était « pas le bon moment de faire son retour ». Nul doute que le projet d’un OL ancré à la dernière place de Ligue 1 et pieds et poings liés par la DNCG est aussi pour quelque chose dans ce refus…

🚨 Graham Potter has declined chance to replace Laurent Blanc as Lyon head coach. 48yo approached + top target for #OlympiqueLyonnais - saw as appealing but decided not right time to return. Continues to evaluate future after leaving Chelsea @TheAthleticFC https://t.co/pNVhIlYx7C — David Ornstein (@David_Ornstein) September 7, 2023

