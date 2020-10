OL : un nouveau nœud de tensions entre Juninho et Rudi Garcia avant le LOSC ?

Demain soir à Lille, l'Olympique Lyonnais tentera d'enchaîner un troisième succès en L1. Contre le RC Strasbourg (3-2) et l'AS Monaco (4-1), il a volontairement laissé le ballon à l'adversaire pour pouvoir opérer en contre. Un style de jeu qui interpelle dans la mesure où les Gones ont bâti leurs succès récents sur la possession. D'ailleurs, le directeur sportif du club, Juninho, recrute en ce sens. Ce qu'a souligné L'Equipe du jour, sous-entendant qu'il pourrait s'agir d'une source de tension entre le Brésilien et Rudi Garcia, même si ce dernier assure que l'essentiel est ailleurs.

« Il y a aussi une inadéquation, à l’OL, entre la construction par le directeur sportif Juninho d’un effectif très riche en milieux créateurs, plutôt adaptés au jeu de possession, et la stratégie mise en place depuis deux matches par Rudi Garcia, avec un minimum d’échanges dans l’entrejeu et des contres supersoniques à la récupération. »

« Avoir la possession ou pas est un faux débat. L’essentiel est de gagner. S’il faut avoir la possession pour gagner à Lille, on le fera, explique l’entraîneur. S’il faut gagner sans avoir le ballon, on le fera aussi. On doit avoir une équipe en mesure de tout faire. »

🎙 Rudi Garcia (Lyon coach) "Remind me to attack Koeman when the moment is right. Now isn't the time. We'll see what happens. We'll be in January soon. Memphis Depay isn't leaving but clubs probably will be after him soon."